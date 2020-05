Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulla SP24

Sono partiti oggi, 18 maggio, i lavori di manutenzione straordinaria a cura della Provincia di Pisa sulla SP24 'Arnaccio-Calci', nel Comune di Cascina, finalizzati ad eseguire interventi di rinforzo della sovrastruttura stradale. Le lavorazioni prevedono la chiusura al traffico veicolare della SP24, dall’intersezione con la Strada Regionale 206 alla rotatoria dell’uscita FiPiLi lato sud, dalle 7 del lunedì alle 17 del venerdì, sabato e festivi esclusi, fino al prossimo 12 giugno.

La viabilità alternativa, durante le fasi di chiusura, sarà garantita dalla SGC Fi-Pi-Li per la parte nord, la SRT 206 per la parte sud, la ss 67 bis per la parte est e la viabilità per il ponte alle Bocchette uscita Pisa Nord-est per la parte ovest; i frontisti, i residenti e le attività ricadenti nel tratto interessato dai lavori potranno transitare alternativamente da nord o da sud tramite specifica informazione, anche grazie al supporto del personale della ditta che sarà presente sul posto. La porzione di viabilità in cui insisteranno i lavori non è interessata dal trasporto pubblico.

