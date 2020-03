Pilates in casa per combattere il Coronavirus: l'iniziativa di beneficenza

Tenersi in forma rimanendo in casa, aiutando nella lotta al Coronavirus. E' quello che si può fare raccogliendo l'idea lanciata dallo Studio Pilates Eukinesis, attivo anche a Pisa e Marina: lezioni online di ginnastica e postura, con il ricavato che sarà interamente devoluto all'Azienda Usl Toscana nord ovest per le spese legate al contenimento e contrasto della malattia.

L'iniziativa è stata presentata sulla pagina Facebook dello studio dal presidente dell'associazione sportiva Simone Galiberti. Il prezzo è simbolico: 50 euro per 10 lezioni, che saranno tenute tutti i giorni alle ore 18 sulla piattaforma di videoconferenze 'Zoom'. Dopo il primo giorno di operatività, il 16 marzo scorso, sono stati subito raccolti quasi mille euro. "E' qualcosa di bello ed utile per voi, noi, tutta la comunità - ha detto Simone nel video di presentazione - purtroppo in questo caso nessuno di noi è escluso, siamo tutti coinvolti nel dover fronteggiare questa battaglia. Noi possiamo farlo anche attraverso questa iniziativa".

Per partecipare basta fare un bonifico all'Iban dedicato, mettendosi in contatto con Eukinesis per prenotare le lezioni. Sono a disposizione a tal fine anche delle app gratuite. Lo stesso Iban può essere usato per qualsiasi donazione. I contatti: info@eukinesis.it, 328.8077905 (anche Whatsapp). I riferimenti bancari: Iban IT64Z0503414045000000001776, Banco BPM, intestato a Studio Eukinesis ASD. Causale: #unaiutopervoi Quota 10 lezioni online in beneficenza a Usl Toscana nord ovest per il contenimento del Coronavirus.