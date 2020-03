Iniziativa social Acli di Pisa #andratuttobeneacli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

#andratuttobeneacli #aclifaidelbene In questo momento surreale in cui non possiamo fisicamente incontrarci, mettiamo a disposizione i nostri canali social per tenerci virtualmente in contatto con ogni parte della provincia e raccontare attraverso di voi il vostro modo di vivere questo tempo. Inoltrateci foto, messaggi audio e/o video, saluti, pensieri e riflessioni e altri contributi. Li condivideremo per tenerci in contatto e allietare le nostre giornate. Scrivete a circoli@aclipisa.it oppure mandare un messaggio a 392/3494890. Insieme supereremo questo momento, lontani oggi ma vicini domani!!! #andratuttobene #iorestoacasAcli Video Campagna You Tube - https://youtu.be/T0cSrgKNMIU