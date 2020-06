Estate a Pontedera: si valutano le iniziative e l'apertura serale dei negozi

Si è svolta stamani, 24 giugno, una conferenza stampa in Comune per presentare il percorso che porterà alla definizione del calendario delle iniziative commerciali e di supporto in vista dell'estate pontederese. Gli interlocutori, amministrazione comunale e associazioni di categoria, hanno avviato un percorso di coinvolgimento di tutte le attività commerciali della città per valutare e programmare le iniziative estive. Sarà distribuito un modulo sul quale i commercianti della città potranno fare le loro proposte di iniziative che, interessando la propria attività, potranno però arricchire il ventaglio degli eventi cittadini. Le manifestazioni del calendario quest'anno si svolgeranno nel mese di luglio e fino ai primi giorni di agosto, anche in considerazione delle nuove date per i saldi stabilite dalla Regione.

"Vogliamo continuare un lavoro di squadra per uscire tutti insieme dalla crisi Covid - ha detto il vicesindaco Puccinelli - per questo vogliamo capire il riscontro dei commercianti a cui chiediamo di contribuire a rendere più vive e attraenti le serate estive di Pontedera".

La maggioranza delle attività commerciali e dei locali del centro di Pontedera è favorevole all'apertura estiva serale dei negozi nei giorni di martedì e giovedì. E' quanto afferma Confcommercio, con la responsabile territoriale Valentina Savi: "L'esito di una nostra indagine flash fa emergere che il sentimento generale degli imprenditori di Pontedera è quello di confermare il format classico dell'estate pontederese. Contrariamente a chi si limita alle semplici parole, la nostra posizione è il frutto e la sintesi della volontà della maggioranza dei commercianti, i quali hanno espresso la propria disponibilità a rimanere aperti il martedì e il giovedì. Ovviamente resta la libertà di scelta delle singole imprese che meglio di chiunque altro saranno in grado di valutare l'opportunità di restare aperti e a quali condizioni. Uno straordinario segnale di positività e di impegno professionale, in un contesto di condizioni di lavoro e di tenuta estremamente difficili".

"Pur in tempo di Covid-19, la città non rinuncia all'estate - aggiunge Mickey Condelli, presidente di Confcommercio Pontedera - resta confermato il cartellone di iniziative Estate d'Era dal 2 luglio al 6 agosto, che raggrupperà tutte le iniziative che locali e attività commerciali vorranno proporre. E questo è un fatto già di per se estremamente positivo".