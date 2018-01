Ponte sull'Arnino: verso l'installazione dell'attraversamento provvisorio

E' in programma per mercoledì 24 gennaio un incontro tecnico per individuare la possibile notte nel periodo compreso tra lunedì 29 gennaio e giovedì 1 febbraio in cui effettuare l'installazione del ponte provvisorio e poter così avviare i lavori di ripristino del ponte sull'Arnino lungo viale D'Annunzio.

L'installazione del ponte provvisorio consentirà di eseguire l'intervento senza arrecare disagi maggiori a quelli fin qui sostenuti e scongiurare disagi ulteriori che sarebbero derivati dalla chiusura completa del ponte.

I lavori proseguiranno per circa 2 mesi, in modo da programmare la riconsegna del ponte al transito completo, come già annunciato dalla Provincia di Pisa, entro la fine di marzo e le festività pasquali.