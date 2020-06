San Piero a Grado, ci siamo: iniziati i lavori allo svincolo-killer

"La rotatoria di San Piero a Grado inizia a prendere forma, i lavori sono iniziati". E' il sindaco di Pisa Michele Conti ad annunciare l'avvio dell'intervento per mettere in sicurezza lo svincolo più volte teatro di incidenti. "Non abbiamo fatto demagogiche manifestazioni insieme ai cittadini, non ci siamo stracciati inutilmente le vesti - sottolinea Conti - abbiamo lavorato a Pisa e a Roma per sbloccare un'opera pubblica attesa da tempo. Ringrazio del supporto l'onorevole Edoardo Ziello. I lavori che partono alla rotatoria di San Piero a Grado sono davvero una grande soddisfazione, oltre a essere un altro obiettivo centrato del nostro programma di mandato".

Soddisfatto anche il consigliere comunale di Noi Adesso Pis@-Fratelli d'Italia Maurizio Nerini che ripercorre il lungo iter per concludere che "la verità è che il sindaco Conti ha seguito personalmente la vicenda e i lavori non partivano a causa dei problemi sulla gara d'appalto aggiudicata poi al secondo arrivato".

Non ci sta a dare il merito dell'inizio dei lavori all'attuale maggioranza il Partito Democratico: "Poco più di un mese fa avevamo dato la notizia che i lavori alla rotonda di San Piero sarebbero iniziati non appena conclusa la fase critica Covid - afferma il capogruppo in Consiglio comunale Matteo Trapani - tutto questo grazie ad una nostra interlocuzione serrata con il Ministero e con i vari livelli di partito, di concerto con i consiglieri regionali. Finalmente si arriva a compimento di un'opera iniziata grazie all'interesse della vecchia Giunta e che aveva avuto una forte battuta di arresto nei primi mesi della nuova consiliatura, che coincidevano anche con il Governo della Lega a livello nazionale, dove si leggeva solamente un deputato cascinese che provava a elencare le promesse che poi, puntualmente, non avrebbe mantenuto".

"Ora siamo molto contenti - prosegue Trapani - c'è voluto tempo e lavoro ma siamo di fronte ad un obiettivo importante per la nostra città che siamo riusciti a portare in porto senza conferenze stampa ma con un lavoro e una interlocuzione quotidiana con il governo e i vari livelli amministrativi, nel silenzio e nell'imbarazzo di questa amministrazione".