Inno d'Italia alla Rianimazione dell'ospedale Cisanello

Tenere alto il morale, per ribadire che "Andrà tutto bene". E' quello che succede con l'inno d'Italia alla Rianimazione dell'ospedale di cisanello.

"L'iniziativa - spiega una delle operatrici sanitarie - è stata presa per sostenere i pazienti e noi operatori, ma soprattutto per noi italiani. Ogni mattina alle 8 ci riuniamo e cantiamo come tutte le mattine i militari cantano all'alzata dalla bandiera italiana... Noi del reparto al momento non siamo soggetti a Covid, ma la percentuale di rischio c’è sempre, quindi ogni giorno viviamo nella paura, ma il coraggio, la determinazione e la forza che mettiamo nel nostro lavoro supera quella paura che abbiamo. Con questo video volevo diffondere il nostro entusiasmo e voglia di vivere al nostro amato paese".