Insediamento nomade abusivo ad Ospedaletto: esposto in Procura

Uno "stanziamento" che va avanti da circa 4 mesi, composto da "4-5 camper ed un furgone (non tutti stanno sempre nella stessa area ma si spostano in altri parcheggi del quartiere) in un'area non idonea al campeggio". E' la situazione che descrive l'esposto in Procura, indirizzato anche alle altre autorità locali come il Sindaco, che Noi Adesso Pisa ha promosso per il parcheggio in via Scornigiana, adiacente all'Unieuro, ad Ospedaletto.

Le lamentele dei residenti raccolte dalla portavoce Alessandra Orlanza, il consigliere Maurizio Nerini ed il coordinatore Leonardo Sbrana parlano di almeno 5 persone per ogni mezzo, con anche minori, che creano disagio, in quanto "costrette a soddisfare i bisogni fisiologici nelle aiuole divisorie del parcheggio, così come nei pressi dei container raccoglitori della carta utilizzati dalle attività commerciali; gli escrementi vengono poi coperti con gli stracci usati per pulirsi".

Si parla poi di "bivacco e schiamazzo continuo", con "intime abluzioni quotidiane senza abbigliamento o in abbigliamento non consono al decoro pubblico, non curanti del luogo o della presenza di abitazioni, negozi e via vai di clienti".

"Sono situazioni indecorose, di illegalità, scarsa igiene, schiamazzi, ruberie... la comunità è esasperata - commentano i firmatari dell'esposto - in quell'area era in vigore un'ordinanza anticampeggio ed antibivacco, ma mai nessuno è intervenuto a farla rispettare, neanche a seguito di sollecitazione da parte di chi ci vive e ci lavora. Sono sempre gli stessi individui che sgomberati continuano ad aggirarsi ed accamparsi nei parcheggi. E' ora di mettere fine a questa situazione, e chiediamo alle istituzioni ed alle autorità competenti di farsi carico del caso per risolverlo definitivamente. Se Noi Adesso Pisa andrà al governo della città questi casi saranno al primo punto all'ordine del giorno della prima Giunta".

