Manovre pericolose in auto in pieno centro: denunciato

Manovre pericolose a gran velocità nel centro di Pisa. Le sue 'acrobazie' non sono però passate inosservate e l'auto, che metteva a repentaglio anche la sicurezza dei pedoni, è stata notata dalla Guardia di Finanza in servizio di controllo del territorio.

L'uomo, un 32enne pisano, è stato fermato dopo un breve inseguimento per le vie della città. Il giovane alla guida risultava già gravato da numerosi precedenti penali.

A bordo della vettura i finanzieri hanno trovato anche una spranga di ferro, un coltello e un distintivo contraffatto di un'altra forza di Polizia.

Il conducente è stato quindi denunciato per possesso di armi improprie e sanzionato amministrativamente per le infrazioni commesse al codice della strada e per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.