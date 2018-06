Rubano un tir e fuggono dalla Polizia: un arresto, cinque persone in fuga

Inseguimento in autostrada la notte scorsa, tra sabato 9 e domenica 10 giugno, tra Sarzana e Luni, in Liguria. Una pattuglia della Polizia Stradale ha intercettato e bloccato un camper su cui viaggiavano i presunti autori di un furto di un tir avvenuto ad Arcola (La Spezia).

Il mezzo rubato è stato trovato in una piazzola della A12, da qui è iniziato l'inseguimento del camper che ha anche speronato l'auto della Polizia durante la fuga. Quattro persone sono fuggite a piedi mentre il camper, con altre due persone a bordo, ha proseguito la corsa sino ad un'area di cantiere.

Qui il passeggero è fuggito a sua volta mentre l'autista è stato fermato dagli agenti. Si tratta di un 37enne residente nel campo nomadi di Cascina che è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e condotto ai domiciliari.



L'uomo avrebbe fatto da autista ad una banda composta da rom e rumeni. Sull'autoarticolato rubato c'erano ricambi e accessori per auto per un bottino da diverse migliaia di euro.