Fuga contromano e inseguimento a Cisanello: 20enne denunciato

Si è svolta anche a Pisa l'operazione nazionale della Polizia 'Safety Car', eseguita in tutta Italia per il controllo dei veicoli. Sono stati impiegati centinaia di agenti, con l'arresto di 101 persone. A Pisa gli uomini della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine della Toscana e delle Specialità della Polizia di Stato, hanno sottoposto a controllo circa mille mezzi.

In questo contesto il 24 febbraio è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale un 20enne italiano, perché ha cercato di darsi alla fuga all'alt imposto dagli agenti. Invece che accostare il giovane, alla guida di una Fiat Punto, ha tentato la fuga, imboccando anche contromano la rotonda dell'ospedale e poi un tratto di via San Pio da Pietralcina. E' partito così un lungo inseguimento fatto di manovre azzardate e pericolose, finito a che il ragazzo non ha desistito e si è fermato. Guidava senza patente e senza assicurazione, sono così scattate le correlate sanzioni amministrative.

Durante l'operazione 'Safety Car' sono state poi rinvenute due autovetture rubate, una all'interno di un'area di parcheggio sui lungarni ed un'altra abbandonata in un parcheggio prossimo all'aeroporto, che sono immediatamente state restituite ai legittimi proprietari. Sono state anche sottoposte a fermo 6 autovetture perché circolanti senza assicurazione.