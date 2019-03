Scappano in motorino al controllo: fermati dopo rocambolesco inseguimento in centro

Serata di controlli straordinari quella di ieri, 7 marzo, per le volanti della Questura di Pisa, aiutate da tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana di Firenze. L'attenzione degli agenti ha riguardato in particolare le zone di Sesta Porta, stazione centrale e di Porta a Mare, come di consueto per contrastare i fenomeni di spaccio e microcriminalità.

Nel corso di queste operazioni, in Piazza Guerrazzi, sono stati intercettati due uomini, un 31enne nato in Tunisia ed un 29enne di Pisa. A bordo di un motorino hanno tentato di evitare il controllo, fuggendo per le vie del centro. Sono stati fermati solo dopo un rocambolesco inseguimento. Il mezzo è risultato rubato, con il 31enne che è stato trovato anche in possesso di sostanza stupefacente. Per quest'ultimo riscontro è stato segnalato in Prefettura, mentre i due dovranno rispondere penalmente della denuncia di ricettazione in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Un altro Tunisino di 35 anni è stato poi denunciato per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Pisa, emesso dal Questore di Pisa il 17 aprile 2018. Il conto complessivo delle persone identificate è stato 23, controllati 9 veicoli.