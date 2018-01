'Insieme al museo': due biglietti al prezzo di uno in 101 musei toscani

Un'iniziativa per incentivare le visite nei musei della Toscana. E' quella lanciata da Regione e Unicoop che prevede visite domenicali al prezzo di un biglietto intero al posto di due, per i soci della cooperativa, in centouno musei, piccoli e grandi collezioni e tesori da scoprire. A febbraio l'opportunità potrà essere colta negli spazi che aderiscono all'iniziativa delle province di Prato e Pistoia e della città metropolitana di Firenze. A marzo la possibilità riguarderà Arezzo, Pisa e Siena e ad aprile Grosseto, Livorno, Lucca e Massa Carrara. Oltre al biglietto dimezzato molti musei offriranno anche visite guidate, omaggi e sconti nei negozi interni.



Un'occasione dunque da cogliere al volo. La vicepresidente della Toscana ricorda come tutta la regione sia ricchissima di tesori d'arte disseminati

in piccoli e grandi musei, che aspettano solo di essere visitati.

L'elenco dei centouno che con entusiasmo hanno aderito si può trovare on line sul sito della Regione, con tanto di informazioni sulle collezioni, orari e iniziative proposte.



Non è il primo progetto di Unicoop che vede la collaborazione della Regione. Tra i più recenti c'è la Carta Grande Cinema, che nelle sale che aderiscono (sono escluse le multisale) offre la possibilità di andare al cinema il giovedì e la domenica a prezzo ridotto; c'è il progetto 'Under 30', con spettacoli e concerti a prezzi vantaggiosi e ci sono i 'Campus al museo', per offrire a bambini e ragazzi divertimento e tanti spunti culturali nei periodi in cui non c'è scuola. C'è, andando più indietro nel tempo, anche il progetto Bibliocoop, che vedi oggi trentadue biblioteche attive negli spazi soci Coop che, in collaborazione con le biblioteche locali, organizzano varie attività ed offrono un servizio di prestito di libri.