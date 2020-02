'Insieme per sognare': continua la caccia alle maglie per raccogliere fondi

Non si ferma il grande lavoro di raccolta di maglie di calciatori per poter fare delle aste benefiche da parte del progetto benefico 'Insieme per sognare', portato avanti da Giacomo Di Sacco e Fabio Grasci Puccini. "In questi giorni - raccontano - ci siamo visti con alcuni mister, calciatori e ds per espandere il progetto: Bongiorni, Lazzini, Bonuccelli, Maccarone, Gianluca Berti ed altri calciatori della Carrarese. Continuiamo a lavorare per la beneficenza".

