Saline di Volterra: installati gli autovelox, in arrivo i dossi

Sono stati installati autovelox a Saline di Volterra per la sicurezza di auto e pedoni sulle strade. Ad annunciarlo è il sindaco Marco Buselli, che spiega: "L'investimento in sicurezza proseguirà a breve con l'apposizione di dossi in un progetto integrato, che vede come obiettivi il contrasto alla velocità e alle violazioni dei limiti nell'abitato di Saline di Volterra. Ringrazio l'assessore Massimo Fidi ed il Consigliere con delega alla frazione di Saline di Volterra Tiziana Garfagnini, per aver portato a compimento l'iter realizzativo".

