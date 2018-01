Ponte sull'Arnino: stabilita la data per l'installazione del passaggio provvisorio

E' prevista per la notte di martedì 30 gennaio, salvo condizioni meteo particolarmente avverse, la posa del ponte provvisorio che consentirà l'inizio dei lavori di ripristino del ponticello ubicato lungo la S.P. 224 al km 15+140, il cosiddetto ponte sull'Arnino lungo viale D'Annunzio.

L'installazione del ponte provvisorio su una sola corsia permetterà di lavorare sull’altra mantenendo il senso unico alternato e scongiurando così l’interruzione completa della viabilità nel periodo delle lavorazioni sul ponte stesso.

Le fasi preliminari alla posa del manufatto avverranno a partire dalle ore 19.30 e l’installazione verrà completata entro le 3 del mattino successivo.

Nell’incontro tecnico in Provincia per definire l'intervento, la Polizia Municipale ha garantito la presenza di una pattuglia a supporto degli addetti dell’impresa esecutrice, Braccianti edilizia S.r.l. di Cascina, per la regolazione del transito dei veicoli durante tutte le fasi della messa in opera del ponte provvisorio.