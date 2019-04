Cascina: successo per l'International Pizza Festival

Si svolto a Cascina lo scorso week and, dal 12 al 14 aprile in a Corso Matteotti, la seconda tappa nazionale dell’International Pizza Festival. La manifestazione, tutta dedica alla pizza, ha avuto successo con la partecipazione, stimano gli organizzatori, di più di 30mila persone. I tre giorni del festival della Pizza di Cascina sono stati caratterizzati da un tempo variabile che non ha scoraggiato il pubblico, attratto dalla qualità dell'offerta.

L'organizzatore Alfredo Orofino: "Cascina ha risposto in modo sorprendente all’invito che, insieme al Comune abbiamo rivolto alla gente. Le persone hanno compreso ed apprezzato l’importanza di questa iniziativa, che va a valorizzare una delle maggiori eccellenze italiane come la pizza napoletana doc. Sono veramente felice e grato ai cittadini e al Comune di Cascina, per l’attenzione che hanno mostrato verso la nostra manifestazione".

La manifestazione continuerà il suo tour nelle maggiori piazze d’Italia, portando in strada la pizza napoletana doc in tutte le sue versioni e gusti. La prossima importante Tappa del Tour dell’International Pizza Festival sarà a Milano dal 3 al 5 maggio al 'Milano Food City 2019' nella settimana dedicata al cibo, con appuntamenti di arte, cultura e solidarietà.