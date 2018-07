A Volterra arriva la connessione 'superveloce' con la rete in fibra ottica di TIM

Tim ha avviato a Volterra i lavori per la nuova rete in fibra ottica, che dopo l’estate renderà disponibili servizi innovativi a cittadini e imprese, con velocità di connessione fino a 200 Megabit al secondo. Il piano di cablaggio prevede di raggiungere con la tecnologia FTTC (Fiber to the cabinet) la gran parte della popolazione, grazie alla posa di oltre 6 chilometri di cavi in fibra ottica che collegano 15 armadi stradali alla centrale cittadina. Le connessioni super-veloci saranno attive e disponibili entro il mese di settembre. I lavori sono realizzati in accordo ed in costante collaborazione con il comune di Volterra e con la Soprintendenza di Pisa, nel pieno rispetto dei vincoli monumentali della città.

Le aree servite saranno l’intero centro storico, i quartieri Fonte Correnti, Villaggio Giardino, Le Colombaie, l’area dell’Ospedale, di Borgo San Lazzaro, di Viale Battisti, di Piazza del Bastione, la prima parte di Borgo S. Stefano. I lavori sono già in corso in diverse zone del territorio comunale, come via S. Lino, via Franceschini, via Ortotondo, via Matteotti, via di Sotto, Borgo S. Lazzaro e via Battisti. Per la posa dei cavi vengono utilizzate le infrastrutture esistenti di proprietà di TIM. In caso di scavi, sono impiegate tecniche e strumentazioni innovative a basso impatto ambientale.

In questo modo, famiglie e imprese di Volterra potranno usufruire di connessioni con velocità fino a 200 Megabit al secondo, che miglioreranno l’esperienza della navigazione in rete da casa o dall’azienda, abilitando nuovi servizi. Con la fibra sarà possibile accedere a contenuti anche in HD, giocare on line in modalità multiplayer in alta qualità e contemporaneamente fruire di contenuti multimediali su smartphone, tablet e smart TV. Le imprese invece potranno accedere a soluzioni professionali evolute sfruttandone al meglio le potenzialità, dalla telepresenza alla videosorveglianza.

Il sindaco Marco Buselli si è detto soddisfatto dell’intervento. "Da diverso tempo lavoriamo al progetto di completamento della fibra ottica e finalmente siamo ad un passo dall’obiettivo. Il territorio si arricchirà di una nuova infrastruttura, ampliando l’offerta dei servizi a disposizione dei nostri concittadini, delle nostre aziende e dei turisti che scelgono Volterra come loro meta. Ormai con internet si è aperto un mondo di opportunità: con la banda ultralarga saremo in grado di garantire risposte più efficienti in termini di servizi, oltre ad aumentare la nostra capacità attrattiva”.

"Questa moderna infrastruttura di rete - ha dichiarato Alessandro Bettini, responsabile Wholesale Operations Rete TIM Toscana Ovest -consentirà ai cittadini e alle imprese di usufruire di servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani, ad esempio nel campo dell’infomobilità e in quello della sicurezza".