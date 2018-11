Internet veloce: la fibra ottica sbarca a Calci

Calci entra nella lista delle città italiane scelte da TIM per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che grazie alla tecnologia FTTC (Fiber to the cabinet) permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 100 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese.

Il programma di cablaggio ha consentito di collegare la gran parte del territorio comunale, per una copertura complessiva pari a 1.500 unità immobiliari, realizzata grazie alla posa di circa 5 chilometri di cavi in fibra ottica, che collegano 7 armadi stradali alla centrale. In particolare Calci La Pieve, La Corte e La Gabella hanno già attivo e vendibile il servizio in banda ultralarga.

Il completamento a Calci dei servizi in fibra ottica è il risultato dell’investimento di TIM, pari ad oltre 200mila euro. Questo impegno ha consentito di realizzare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, in linea con la nuova strategia DigiTIM che ha l’obiettivo di dare impulso alla trasformazione digitale del Paese.

Il sindaco Massimiliano Ghimenti si è detto soddisfatto: "E' per noi una grande soddisfazione vedere il completamento nella gran parte del territorio comunale dei servizi a banda ultralarga di TIM, in particolare come volano per lo sviluppo economico locale. Calci si arricchisce in tal modo di una nuova potente infrastruttura, che amplia l’offerta dei servizi a disposizione delle nostre aziende e dei nostri concittadini. Ricordo inoltre che grazie alla Convenzione sottoscritta dal nostro Comune con il MISE e la Regione Toscana entro il 2020 sarà costruita l’infrastruttura che porterà la banda ultralarga anche alle altre zone ad oggi non comprese (aree cosiddette bianche o a fallimento di mercato)".

"Questa moderna rete - ha aggiunto Alessandro Bettini, Responsabile Wholesale Operations TIM Toscana Ovest - consente ai cittadini e alle aziende di usufruire di una connessione veloce e sicura e di accedere a servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani, ad esempio nel campo dell’infomobilità e in quello della sicurezza. Un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti programmati da TIM e alla fattiva collaborazione con l’amministrazione comunale".