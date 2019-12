Fontanello pubblico a Riglione: "Perché non è stato ancora fatto?"

I consigliere comunali del Pd, Marco Biondi e Matteo Trapani, hanno presentato una interpellanza urgente per chiedere chiarimenti in merito alla realizzazione di un fontanello pubblico a Riglione. "Nella seduta del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2018 - si legge nel testo dell'interpellanza - l’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Latrofa, aveva detto che nell'annualità 2019 erano stati stanziati 30mila euro per i fontanelli pubblici e che il prossimo fontanello sarebbe stato realizzato Riglione. Ma a distanza esatta di un anno non è stato ancora fatto, perché?".

"Ad oggi - aggiungono Biondi e Trapani - gli unici fontanelli pubblici che sono stati realizzati sono quello del CEP e quello di Pisanova, peraltro realizzati dalla precedente Amministrazione Comunale. Il Ctp 3, assieme ai cittadini aveva anche individuato in Piazza d’Antona lo spazio dove realizzare il fontanello pubblico la cui realizzazione, com’è noto, ha anche risvolti ambientali visto che disincentiva i cittadini a consumare bottiglie di plastica".