Guasto sulla rete idrica: disagi e mancanza d'acqua ad Arena Metato

Acque SpA comunica che a causa di una perdita occulta sulla rete di distribuzione nel comune di San Giuliano Terme, rilevata nelle prime ore di oggi, lunedì 30 aprile, si stanno verificando abbassamenti di pressione che potrebbero essere accompagnati da mancanze d’acqua a Arena Metato, fenomeni avvertiti in maggior modo, nelle vie Turati Castelnuovo e Giordano Bruno.

"I nostri tecnici - spiega Acque Spa in una nota - hanno avviato sin da questa notte un’attività di ricerca perdite sulla rete. La ricerca, ancora in corso, non ha al momento dato esito positivo. Una volta individuata l’origine del guasto e stabilite le modalità di intervento verrà comunicato l’orario di ripristino del normale servizio di erogazione. Il ripristino del servizio sarà poi accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire gradualmente con il passare del tempo. Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389".