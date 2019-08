Guasto sulla rete idrica a Buti: senz'acqua via Vecchia delle Vigne

Acque SpA comunica che a causa di un guasto imprevisto sulla rete di distribuzione nel Comune di Buti, verificatosi oggi, giovedì 1 agosto, è in corso una interruzione idrica in via Vecchia delle Vigne. "I nostri tecnici - spiega Acque Spa - hanno già individuato le cause del guasto e stanno procedendo ora con l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio, al momento previsto per le 18:30, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i disagi, informiamo che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389".

Nella stessa via erano stati avviati proprio ieri, 31 luglio, i lavori di sostituzione della rete idrica: "La stessa - prosegue Acque Spa - che, deteriorata, è causa del guasto odierno e di quelli nel recente passato. L’intervento, che comporta un investimento di circa 100mila euro, una volta ultimato garantirà un miglioramento generale del servizio e la riduzione dell’incidenza delle perdite nella zona".​