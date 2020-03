Guasto sulla rete idrica: disagi nel comune di Cascina

Acque SpA comunica che, per un complesso guasto verificatosi sulla rete idrica, oggi martedì 17 marzo, sono in corso forti abbassamenti della pressione idrica e temporanee interruzioni nell’erogazione, accompagnati da fenomeni di torbidità, a Cascina-capoluogo, Madonna dell’Acqua Latignano, Arnaccio, Marciana, San Giorgio e San Frediano. Disagi, seppur più limitati, anche nella restante parte del territorio comunale escluse​ Titignano, San Sisto al Pino, Musigliano e Pettori. Acque si scusa per i disagi e informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

AGGIORNAMENTO ORE 15.45

Acque SpA comunica che il ripristino dell’erogazione idrica è previsto per le 20.30.

Proseguono pertanto i forti abbassamenti della pressione idrica e le temporanee interruzioni nel capoluogo e frazioni. Al fine di limitare i disagi agli utenti sono state dislocate due autobotti per il rifornimento idrico sostitutivo, posizionate a San Frediano (piazza Guido Rossa) e a Cascina-capoluogo (piazza dei Caduti della Libertà). A tal proposito, e in relazione alle misure per contrastare la diffusione del virus Covid-19, si raccomanda agli utenti che intendono rifornirsi di: rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone; non portare i contenitori utilizzati a contatto con gli erogatori.