Guasto sulla rete idrica: diverse zone della città senza acqua

Acque SpA comunica che a causa di un guasto imprevisto sulla rete idrica nel comune di Pisa, avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 3 aprile, è in corso una interruzione idrica a Ospedaletto, Montacchiello, Riglione e Oratoio. I tecnici sono già sul posto e, dopo aver individuato l’origine del guasto, stanno procedendo all’intervento di riparazione, che si preannuncia particolarmente complesso.

Il ripristino dell’erogazione idrica, che avverrà in modo graduale, è previsto entro le ore 15.30 per Riglione e Oratoio, mentre per le restanti zone al momento non è possibile stabilire un orario, che sarà reso noto con successiva comunicazione. Con il ripristino del servizio si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

AGGIORNAMENTO ORE 16. Acque SpA comunica che, a seguito dell’intervento dei tecnici, è stato possibile ripristinare il servizio idrico a Riglione, Oratoio e in parte dell’abitato di Ospedaletto. Permangono ancora disagi a Montacchiello e nella parte est di Ospedaletto, dove il ripristino dell’erogazione idrica, a causa della complessità dell’intervento di riparazione, è previsto per le ore 22 di oggi venerdì 3 aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.