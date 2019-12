Lavori sulla rete idrica: senza acqua alcune vie del centro città

Acque SpA comunica che per consentire un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete di distribuzione nel Comune di Pisa, giovedì 5 dicembre, dalle ore 9 alle ore 15:30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Antonio Ceci e San Martino. Al contempo, potranno verificarsi cali di pressione nelle strade limitrofe.

Per limitare i disagi agli utenti, sarà allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo tramite un’autobotte posizionata in piazza San Martino. Con il ripristino del servizio si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato con le medesime modalità al giorno successivo, ovvero a venerdì 6 dicembre. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.​