Manutenzioni straordinarie alla rete idrica: Pontedera e frazioni senz'acqua

Acque Spa comunica che, per due distinti interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, dalle ore 23 di mercoledì 5 alle 6.30 di giovedì 6 dicembre verrà sospesa l'erogazione idrica a Pontedera-capoluogo, Pietroconti, Chiesino, zona industriale La Bianca e Ponte alla Navetta nel Comune di Calcinaia. Contestualmente potranno verificarsi cali di pressione a Gello, Santa Lucia, La Borra e zona industriale di Gello.

Verrà predisposto un servizio sostitutivo mediante tre punti di approvvigionamento dislocati: in piazza del Duomo, via Peppino Impastato a Pontedera e nei pressi della ex-Fornace Braccini.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l'intervento sarà rinviato alla notte successiva con le stesse modalità orarie. Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

