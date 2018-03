San Miniato, lavori sulla rete idrica: possibili disagi

Acque SpA comunica che, a causa di un intervento di riparazione sulla rete di distribuzione nel comune di San Miniato, giovedì 15 marzo, dalle ore 8.30 alle 16, si verificheranno cali di pressione a San Miniato Basso, Roffia, Isola, Ontraino e La Scala. Tali abbassamenti potranno dare luogo a mancanze d’acqua nelle abitazioni poste ai piani più alti. Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 16 marzo con le stesse modalità. Per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.