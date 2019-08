Santa Croce sull'Arno, guasto alla rete idrica: Staffoli senz'acqua

In seguito a un guasto imprevisto che si è verificato questa mattina, lunedì 12 agosto, sulla rete di distribuzione del Comune di Santa Croce sull'Arno, è in corso una interruzione idrica a Staffoli. Lo comunica Acque Spa in una nota: "I nostri tecnici - spiegano dall'ente - hanno già individuato le cause del guasto e stanno procedendo all'intervento di riparazione. Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 13:00, potrà essere accompagnato da fenomeni di torbidità dell'acqua, destinati ad esaurirsi in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389".​