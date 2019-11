Intervento sulla rete idrica: Vicopisano senza acqua

Acque SpA comunica che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete di distribuzione nel comune di Vicopisano, mercoledì 13 novembre, dalle ore 14 alle ore 20, si verificheranno forti cali di pressione e mancanze d’acqua a Cucigliana, San Giovanni alla Vena, Vicopisano capoluogo, zona industriale Barsiliana e in una piccola parte di Lugnano. Rimarranno escluse dal disservizio Caprona, Uliveto, Noce, gran parte di Lugnano e il centro storico di Vicopisano (zona Comune e località Tinto): qui sarà mantenuto il regolare servizio.

Per limitare i disagi agli utenti verrà predisposto un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo mediante un’autobotte collocata in piazza Ferrucci, nel parcheggio della scuola. Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 14 novembre, con le stesse modalità orarie. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.