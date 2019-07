Vicopisano, manutenzione sulla rete idrica: vie senza acqua per alcune ore

Acque SpA comunica che al fine di effettuare un intervento di manutenzione sulla rete idrica nel Comune di Vicopisano, martedì 23 luglio dalle ore 8:30 alle 14:00 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle vie Briccola, Diaz, Cavallotti, di Panieretta, nelle località Calcinaia e Ontanelli. Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.