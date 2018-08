Cep e Barbaricina, interventi sulla rete elettrica: diverse vie senza corrente

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che domani, sabato 11 agosto, effettuerà un intervento urgente a Pisa per il restyling della cabina elettrica denominata 'CEP Barbaricina-Lomi', che fornisce alimentazione elettrica alla zona compresa tra via Gentile Da Fabriano, via Antonio Veneziano, via Aurelio Lomi, via Brunelleschi, via Giorgio Vasari e via Taddeo Gaddi.

L’impianto, che trasforma l’energia da media a bassa tensione per portarla negli esercizi commerciali e nelle abitazioni, sarà completamente rinnovato: nel dettaglio, le squadre operative di e-distribuzione doteranno la cabina di nuovi scomparti motorizzati, uno dei quali risulta danneggiato e va sostituito con urgenza, poseranno nuovi cavi di collegamento al trasformatore e installeranno anche elementi di ottimizzazione tecnologica, che garantiranno migliore qualità del servizio e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, sabato 11 agosto, dalle 8:30 alle 15:00, e che, grazie a bypass da linee di riserva, circoscriverà a pochissime utenze delle vie suddette nel modo in cui segue: via Gentile Da Fabriano da 2 a 6, da 1 a 7, 7 ip, sn (senza numero); via Antonio Veneziano da 8 a 16, 1, da 1bisp a 23; via Aurelio Lomi da 2 a 4, 1a, 1/x; via Brunelleschi da 9 a 15; via Giorgio vVasari 8; via Taddeo Gaddi 3.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.