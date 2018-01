Interruzione corrente elettrica a Ponsacco: possibili disagi al distretto Asl

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La ASL Toscana nord ovest informa che il 23 gennaio, dalle 8.30 e per tutta la mattinata, in via Rospicciano a Ponsacco verrà sospesa l’erogazione di corrente elettrica. Dato che sarà interessato anche il distretto di Ponsacco, potranno verificarsi disagi in alcuni servizi.