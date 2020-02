Rinnovo degli impianti elettrici: strade senza corrente

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani, martedì 18 febbraio, eseguirà un intervento urgente e importante di potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Pisa, con particolare riferimento alla cabina denominata 'Danimarca' che fornisce alimentazione alla via omonima e alle limitrofe via Matteucci, via Cuppari, via Svezia fino a via Cisanello.

L’impianto, che distribuisce l’energia elettrica ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni dell’area, sarà sottoposto a restyling completo attraverso la sostituzione dei due scomparti con il rinnovo di tutte le apparecchiature e l’installazione di componentistica automatizzata che consentirà di attivare il telecontrollo del sistema elettrico sotteso all’impianto, con benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi nell’eventualità in cui si verifichi un disservizio. Nell’occasione sarà effettuato anche il riassetto dei carichi in tutta la zona per garantire una distribuzione equilibrata dell’elettricità.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione eseguirà domani, dalle ore 9:00 alle 15:00 (con possibile conclusione anticipata). Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del 'fuori servizio' sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nel modo seguente:

Mercoledì 18 febbraio 2020, dalle ore 9:00 alle 15:00, Pisa: via Cisanello civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) 100, 104, da 114 a 126, 130, da 138 a 156, da 151 a 153, da 159 a 161, sn (senza numero); via Danimarca civ. da 2 a 8, da 12 a 14, 18, 1/p; via Matteucci civ. trav. 46, da 83 a 85, 89, 93; via Cuppari civ. 67, 73p, 77; via Svezia civ. da 2 a 14, sn.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, il lavoro potrebbe essere rinviato.