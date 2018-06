Lavori alle cabine elettriche: interruzioni di corrente in centro e a Cisanello

Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento della rete elettrica di Pisa: dopo gli interventi delle scorse settimane in diverse zone della città, domani, venerdì 29 giugno, la società elettrica effettuerà un intervento per il potenziamentodelle cabine elettriche 'San Cataldo' e 'Gattai', snodo elettrico importante che fornisce alimentazione all’area di via Cisanello e limitrofe.

Le due cabine, che trasformano l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuiscono ad attività, esercizi commerciali e abitazioni, saranno sottoposte a restyling attraverso la sostituzione della componentistica e il rimontaggio elettromeccanico. Le squadre operative di E-Distribuzione installeranno apparecchiature automatizzate di ultima generazione, che garantiranno efficienza del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, venerdì 29 giugno, dalle ore 8:30 alle 15:30, per un gruppo ristretto di utenze nell’area interessata dai lavori (via Cisanello civ. 86, da 96 a 98, 108, 112, da 141 a 145b; via Clemente Merlo civ. da 6 a 38, 38p, p20; via Pietro Nenni civ. da 2 a 16, sn; via San Cataldo civ. 1, sn).

Sabato 30 giugno, invece, E-Distribuzione dovrà eseguire dei lavori di potenziamento del sistema elettrico per la Scuola Normale Superiore di Pisa, che ha appositamente richiesto l’esecuzione dei lavori questo sabato mattina: le operazioni richiedono un 'fuori servizio programmato' per alcune utenze della zona limitrofa. E-Distribuzione, venendo incontro anche alle richieste di Confcommercio e Confesercenti, ridurrà al massimo l’orario di interruzione che inizialmente era previsto dalle ore 9:00 alle 13:00 e che, grazie a una modifica tecnica, sarà circoscritto a circa due ore (ma probabilmente sarà possibile concludere l’intervento entro un’ora, dalle 9:00 alle 10/10:30).

Saranno coinvolti dall’interruzione le seguenti utenze: via delle Sette Volte civ. da 3 a 5, 9, da 13 a 15, 15p; via del Castelletto civ. 6, da 10 a 12, da 22 a 28; via Guglielmo Oberdan civ. da 3 a 23ap, 29, 2; piazza Sant’Omobono civ. da 18 a 24, da 15 a 25; via Ulisse Dini civ. da 2 a 20; piazza San Felice civ. da 4 a 8, da 1 a 3; piazza Donati civ. da 1 a 3, 9, da 2 a 12; via Borgo Stretto civ. 52; via del Monte civ. 1. In tutte le circostanze i clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate.

E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.