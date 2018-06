Negozi al buio nel giorno del Gioco del Ponte: "Enel rimandi i lavori"

Una richiesta ad Enel affinchè non venga interrotta l'energia elettrica nella giornata del Gioco del Ponte.

Ad avanzarla è Confcommercio Pisa che segnala ripercussioni per le attività commerciali in un giorno prefestivo particolarmente significativo per la presenza della manifestazione clou del Giugno Pisano. L'interruzione, per effettuare lavori sulla rete elettrica, è prevista infatti per sabato 30 giugno, dalle 9 alle 13, in Borgo Stretto, via delle Sette Volte, via Del Castelletto, via Oberdan, via Ulisse Dini, piazza Sant'Omobono, piazza San Felice, piazza Donati, via del Monte.

"Non è pensabile interrompere l'erogazione dell'energia elettrica causando inevitabilmente forti disagi a gran parte delle attività del centro storico di Pisa - afferma il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli - chiediamo ad Enel, sensibile rispetto alle necessità delle attività commerciali, di posticipare questi lavori in altra data. A meno che in gioco non vi sia una emergenza sicurezza e l'incolumità delle persone, ma non lo credo, siamo convinti che Enel possa accettare la richiesta proveniente dai commercianti di posticipare la data di questo intervento, così da non compromettere una giornata molto importante per Pisa e per il commercio pisano". "Ad essere coinvolte da questi lavori sono strade ad alta densità commerciale - prosegue Pieragnoli - l'informazione di questa interruzione è giunta peraltro solo questa mattina (ieri, mercoledì 27 giugno, ndr), un vero fulmine a ciel sereno per attività e pubblici esercizi. Attendiamo fiduciosi una presa d'atto e una decisione conseguente da parte di Enel”.