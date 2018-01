Santa Maria a Monte: lavori sulla rete elettrica, previste interruzioni

Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica della provincia pisana: domani, giovedì 1° febbraio, infatti, e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, effettuerà un intervento di rinnovo linee, potenziamento del sistema elettrico e decoro urbano a Santa Maria a Monte, con particolare riferimento alla frazione di Ponticelli.

Le squadre operative dell’azienda elettrica elimineranno alcune linee aeree di media tensione e i relativi pali e attiveranno nuove linee completamente interrate in cavo di ultima generazione, più resistente ed efficiente, con benefici per l’ambiente e per la qualità del servizio elettrico. Nell’occasione i tecnici di e-distribuzione effettueranno anche il riassetto dei carichi per dotare l’area di una distribuzione elettrica equilibrata.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico. Per diminuire al massimo i disagi ai residenti della zona e anche alle attività quali scuola primaria, scuola materna e asilo nido presenti in zona, e-energia eviterà interruzioni di lunga durata e, grazie a un sistema di bypass, effettuerà solo due brevissime interruzioni di 15 minuti ciascuna all’interno delle fasce orarie 8:30-9:30 e 13:30-14:30 per pochissime utenze di via Usciana (civ. da 40 a 44, 48, 56, 56/d-i, da 60 a 64, 70, da 78 a 82, da 86 a 90).

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenzecontando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.