Intervento urgente alla rete elettrica: senza corrente da Borgo Stretto a Piazza Cavalieri

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani, mercoledì 24 luglio, eseguirà unintervento urgente e importante di potenziamento del sistema elettrico nel centro di Pisa, con particolare riferimento alla cabina denominata 'Consoli del Mare', che fornisce alimentazione alla via omonima e alle limitrofe via Oberdan, via Sant’Apollonia, via delle Sette Volte, via Dini, via San Lorenzo, via Carducci, via Borgo Stretto fino a piazza dei Cavalieri.

La cabina, che trasforma l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, sarà sottoposta a restyling completo. Il lavoro è urgente perché alcuni sezionatori di linea risultano danneggiati e rendono quindi indisponibili la possibilità di fare manovre in telecomando in caso di guasti. Nell’occasione sarà effettuato anche il riassetto dei carichi in tutta l’area per una distribuzione equilibrata dell’elettricità.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, mercoledì 24 luglio, a partire dalle ore 6.30 fino alle 13.30, in modo da circoscrivere i disagi alla sola mattinata. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del 'fuori servizio' sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nel modo seguente: via Oberdan civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) 2, 5, da 9 a 11, 15, da 19 a 23ap, da 27 a 43, da 47 a 59, 59/p; via Sant’Apollonia civ. 2, 6, 20, 5, da 5p a 11, da 15 a 17, 27, da 33 a 35, da 41 a 51; via Carducci civ. da 2bp a 30, 1, da 5 a 39, da 43 a 47, 51, da 55 a 83; via delle Sette Volte civ. 11, da 19 a 21, da 21p a 27; piazza dei Cavalieri civ. da 8 a 8ap, 1x, da 9 a 9ap; via Consoli del Mare civ. 3, 7, da 11 a 17, sn (senza numero); via Dini civ. 18b, da 22 a 26, 5, sn; piazza Giordano da Rivalto sn; via San Lorenzo, 72, 80; via Borgo Stretto civ. 52.

I clienti sono informati anche con affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenzecontando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.