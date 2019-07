Blackout in centro storico: salta lo spettacolo di Lavia

Un blackout si è verificato ieri sera, 26 luglio, in centro storico a Pisa lasciando senza corrente elettrica per alcune ore decine di abitazioni e esercizi commerciali. Colpita la zona di Borgo Stretto e vie limitrofe. A causa dell'interruzione è stato annullato anche il recital di Gabriele Lavia previsto alle 21.30 in Largo Ciro Menotti nell'ambito della rassegna 'Notti di Mezza Estate'. L'attore ha recitato una poesia di Leopardi senza microfono per scusarsi con il pubblico presente.

L'intervento di Enel distribuzione per far tornare la situazione alla normalità si è protratto fino a notte fonda con i tecnici dell'azienda hanno lavorato alla sostituzione di alcune apparecchiature.