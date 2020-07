San Miniato, lavori sulla rete di distribuzione: senza acqua varie zone del Comune

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete di distribuzione nel comune di San Miniato, dalle ore 22.30 di giovedì 23 luglio alle 6 di venerdì 24 luglio si verificherà una interruzione idrica che inizialmente interesserà le vie Maioli, Matteotti, Rondoni, Vittime del Duomo e le piazze Bonaparte, della Repubblica e XX Settembre a San Miniato Alto e poi si estenderà gradualmente a sud, interessando Balconevisi, Borghigiana, Bucciano, Calenzano, Collebrunacchi, Corazzano, Cusignano, Fornacino, Gargozzi, La Serra, Moriolo, Parrino e le vie Landeschi, Montegrappa, Poggio al Pino, San Quintino e Collegalli (quest’ultima nel comune di Montaione).

Il graduale ripristino del servizio a partire dalle zone poste più a nord e più in basso sarà accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Gli utenti interessati dal disservizio saranno avvisati anche per posta elettronica e con l’invio di messaggi sui dispositivi di telefonia fissa e mobile nella giornata di lunedì 20 luglio. Per chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.