Sorpreso (ancora) alla guida di un'auto con la patente revocata

E' stato denunciato, in stato di libertà, all’autorità giudiziaria, dai carabinieri della Compagnia di San Miniato, un diciottenne di Castelfranco di Sotto, sorpreso dall’equipaggio del Radiomobile con un bilancino di precisione e circa 14 grammi di marijuana e hashish.

Denunciato anche un 55enne residente a Livorno, controllato dai carabinieri della Stazione di Ponte a Egola alla guida di un’autovettura, già sottoposta a fermo amministrativo, sprovvisto di patente di guida in quanto revocata e già recidivo della violazione in tre occasioni nell’ultimo biennio. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Sono stati segnalati inoltre alla Prefettura un 25enne di San Miniato, sorpreso dall’equipaggio del Radiomobile di San Miniato in possesso complessivamente di 1,6 grammi di hashish, e un 24enne di Pontedera, sorpreso in stato di ubriachezza nel Comune di Chianni, mentre infastidiva alcune persone in strada.

Complessivamente sono state elevate 7 violazioni al Codice della Strada; sottoposti a controllo 143 automezzi; identificate 276 persone e effettuate 5 perquisizioni personali d’iniziativa e domiciliari.