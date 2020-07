Manutenzioni: interventi su marciapiedi, asfalti e segnaletica

Lavori in corso in queste settimane estive per portare a termine interventi di manutenzione di strade, marciapiedi, attraversamenti pedonali e segnaletica a Pisa e sul litorale: concluso l’intervento di rifacimento dei marciapiedi e degli asfalti a Tirrenia e Calambrone e realizzati interventi in diversi quartieri della città. "Dal nostro insediamento - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - non ci siamo mai fermati. Sono molto soddisfatto soprattutto per gli interventi sul litorale, dove alcune opere erano attese da decenni. Nonostante le difficoltà del momento post-Covid non abbiamo rinunciato ad investire sulla riqualificazione del litorale, dando il via sia a cantieri di manutenzione che alla realizzazione di opere importanti, che poco alla volta inizieranno a cambiarne il volto. Oltre al litorale, stiamo proseguendo con interventi che si estendono in maniera sistematica a tutti i quartieri, per restituire gradualmente decoro e ordine alla città".

I lavori terminati nelle ultime settimane

Tirrenia: completato il comparto di via delle Viole, via delle Ortensie, via degli Oleandri, via dei Salici con realizzazione di asfaltature e nuovi marciapiedi.

Calambrone: completato il nuovo marciapiede di via del Tirreno lato terra, tra via dei Tulipani e via dei Giacinti, per la lunghezza di 1 km, realizzato in mattonelle autobloccanti, seguendo la stessa tipologia di pavimentazione presente sul marciapiede lato mare.

Centro storico: realizzati tre attraversamenti pedonali in quota, due in via Mazzini e uno in via Buonarroti; realizzata anche la segnaletica orizzontale e posa in opera di segnaletica verticale di avviso.

Porta a Mare: realizzato un attraversamento pedonale in quota in via Conte Fazio, con segnaletica orizzontale e posa in opera di segnaletica verticale di avviso.

Porta a Lucca: via Giovanni Pisano completata la sistemazione del marciapiede in piastrelle autobloccanti compresa la pista ciclabile; i lavori stanno proseguendo anche sull’altro lato della strada.

Cisanello: completata sistemazione e allargamento del marciapiede in asfalto in via Baldacci lungo le scuole. In via Malagoli, in zona Mediaworld, è stato istituito il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Matteucci e l’uscita dai parcheggi. Inoltre Avr sta eseguendo in questi giorni ripristini stradali sulle tracce di Open Fiber che proseguiranno nelle zone di San Michele e Cisanello.

Riglione: completato l’allargamento del nuovo marciapiede in piastrelle autobloccanti a Riglione in via Gemignani, nel tratto lungo piazza della Fornace, con ripristino e ripasso della segnaletica orizzontale.