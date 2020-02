Litorale, Confcommercio: "Piazza Baleari è solo l'inizio: avanti con gli altri progetti"

Confcommercio plaude all'avvio dei lavori, ma chiede che vengano realizzati anche gli altri interventi in programma per Marina di Pisa

"L'inizio dei lavori di riqualificazione di Piazza delle Baleari è sicuramente un bel segnale di attenzione nei confronti di Marina di Pisa, e per questo dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale. Ora ci aspettiamo che vengano portati avanti tutti gli altri progetti in programma".

Il direttivo dei commercianti Confcommercio di Marina di Pisa plaude ai lavori avviati dal Comune di Pisa, e allo stesso tempo chiede la stessa solerzia e attenzione per le altre opere ritenute fondamentali: "Grazie all'intervento di Piazza delle Baleari possiamo dire che l'anno nuovo è cominciato sotto i migliori auspici. Il restyling della piazza, il rifacimento della pavimentazione e la riqualificazione degli arredi urbani sono opere molto attese dai commercianti di Marina, ma da sole rischiano di essere gocce nel mare se non verrà dato seguito agli altri progetti fondamentali per il rilancio di questa zona” afferma la presidente del Direttivo dei commercianti Confcommercio di Marina di Pisa Barbara Benvenuti

Diversi gli interventi richiesti, dalla riqualificazione del Lungomare di Marina alla risoluzione del problema parcheggi, che colpisce "soprattutto il tratto di via Litoranea compreso tra il Boboba Village e il Campeggio Internazionale. E' importantissimo poi avviare un intervento di riqualificazione su Piazza Viviani. Poi dare attuazione al Progetto VistaMare, per istituire un collegamento diretto con autobus tra Pisa e il Litorale senza fermate intermedie in orario serale".

"Il sindaco Michele Conti ha promesso l'impegno dell'amministrazione comunale sul fronte della tutela delle coste ed ha annunciato che quest'anno verranno anticipati i tempi della spianatura delle spiagge di ghiaia, solitamente effettuata nel mese di giugno. Avviarla prima dell'inizio della stagione estiva è fondamentale per il lavoro degli stabilimenti balneari e una migliore fruizione del Litorale", conclude Fontani.