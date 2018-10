Maltempo sui Monti incendiati: interventi urgenti per scongiurare frane e smottamenti

"Si tratta di opere necessarie e in punti strategici per il territorio, ma si tratta di un minimo rispetto al lavoro che ci vorrà e durerà mesi - sottolinea il sindaco Massimiliano Ghimenti - in primis a quello nella parte forestale a monte di tutto, che sarà coordinato dalla Regione e comincerà subito martedì 2 ottobre".

Nelle zone colpite inoltre è stato disposto, già nella notte appena trascorsa, un grande dispiegamento di forze per monitorare la 'risposta' dell'assetto idraulico alla prima pioggia: presenti 5 squadre fisse e altre squadre itineranti.

Vicopisano

Massima allerta anche a Vicopisano, dove è stato rafforzato lo stato di sorveglianza in particolare nei bacini idrici di Noce, Caprona e Lugnano. L'amministrazione comunale ha invitato i cittadini ad adottare qualsiasi forma di autoprotezione in possesso, come ad esempio paratie e sacchi di sabbia, a parcheggiare l'auto in zone sicure, a non sostare ai piani seminterrati e a salire ai piani alti.