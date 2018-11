Ponsacco: il giardino di Nina diventa più verde e accogliente

Sono in corso in questi giorni alcuni importanti interventi migliorativi sul piano del verde per quanto riguarda i giardini pubblici della frazione di Val di Cava. In particolare nel giardino delle scuole elementari di via II Giugno sono stati piantumati tre nuovi alberi della specie Catalpa Bignonia ed è stata realizzata una nuova siepe lungo la recinzione del Giardino di Nina, proprio a fianco del plesso scolastico. Oltre all’introduzione di nuova vegetazione, gli interventi di questi giorni hanno interessato anche il potenziamento dell’impianto di irrigazione del giardino pubblico, opera fondamentale per rendere la manutenzione di quest’ultimo più efficiente.

Stamattina, in occasione della Festa dell'Albero, l’Amministrazione comunale e Legambiente Valdera hanno festeggiato la conclusione di questi interventi con la piantumazione di un quarto albero, una quercia roverella, e tanti giochi all'aperto per i bambini.