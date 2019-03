Interventi in via Oberdan: tornano a funzionare il pilomat e la pedana disabili

Primi interventi in via Oberdan frutto delle richieste dei commercianti che nelle settimane scorse hanno incontrato, attraverso Confesercenti Toscana Nord, gli assessori Raffaele Latrofa e Paolo Pesciatini. “Dobbiamo dare atto all’amministrazione comunale - spiega il presidente area pisana Luigi Micheletti - di avere con grande tempestività raccolto le indicazione emerse dall’assemblea con i commercianti. In particolare provvedendo a due interventi davvero necessari. Parlo innanzitutto del pilomat che impedisce l’accesso alla strada da chi proviene da via San Lorenzo e via Consoli del Mare. Da molto tempo era mal funzionante e soprattutto poteva essere facilmente aggirato anche quando attivo. Con questo intervento - prosegue Micheletti - finalmente la strada sarà accessibile alle auto solo nei termini previsti. Altro importante intervento riguarda la pedana per l’accesso ai disabili sul marciapiede. Pedana che aveva ceduto e quindi di fatto inutilizzabile".

"Ringraziamo l’amministrazione comunale ed in questo caso l’assessore Latrofa - conclude il presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord - per aver raccolto con grande tempestività alcune prime indicazioni emerse. Noi continueremo a tenere vivo questo canale diretto con Palazzo Gambacorti che sta dando i suoi frutti e tra un paio di mesi convocheremo una nuova assemblea per fare il punto della situazione”.