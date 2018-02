Maltempo in provincia di Pisa: alberi e rami sradicati dal vento

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio in zona Arnaccio, a Uliveto Terme, Asciano e Molina di Quosa per la rimozione di rami e alberi caduti sulla sede stradale a causa del forte vento. Nel corso della nottata, sono inoltre giunte alla sala operativa del 115 numerose segnalazioni che riguardavano la rete elettrica, ovvero scintillamenti visibili dalla strada dei cavi dell'ellettricità.

Le chiamate sono state inoltrate all’Enel che avrebbe inviato i propri tecnici per le verifiche del caso. Le zone principalmente interessate da queste problematiche sono state Pisa centro, Tirrenia e Cascina centro storico.