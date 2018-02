Ponsacco, verde pubblico: interventi per 18mila euro in vari punti della cittadina

Nei primi mesi del 2018 sono stati realizzati alcuni interventi di riqualificazione del verde ed altri sono in corso nel comune di Ponsacco. In particolare sono stati piantumati tre nuovi alberi della specie 'Morus platanifolia' presso il giardino della scuola di Val di Cava, con l'obiettivo di rendere più confortevole la permanenza dei bambini all'esterno e proseguire l'opera di valorizzazione degli spazi pubblici attraverso la messa a dimora degli alberi, come è stato già fatto presso il Parco Urbano dove abbiamo impiantato 60 nuovi alberi.

In via Melegnano invece, dopo l'abbattimento dei pini che stavano danneggiando il manto stradale e creando disagi alle abitazioni, sono state risagomate le ceppe rimanenti in modo da evitare ostacoli al camminamento ciclo pedonale e all'accesso carrabile alle abitazioni.

E' stata realizzata in questi giorni una barriera a verde lungo il perimetro del nuovo campo di inumazione presso il cimitero comunale. La nuova siepe di alloro con alternati 9 cipressi oltre ad un miglioramento estetico garantirà anche una barriera di rispetto per il Cimitero.

I primi di marzo, invece partiranno i lavori per la sostituzione di circa 200 metri di staccionate in legno in particolare presso il Parco Urbano e l'area Fiera in via Giovanni XXIII mentre nel Giardino di via Leonardo da Vinci saranno realizzati 4 nuovi ponticelli in sostituzione degli attuali ormai in cattivo stato di manutenzione.

Per questi lavori sono stati investiti circa 18mila euro. Inoltre, l'amministrazione comunale intende affidare a terzi la manutenzione del Parco Urbano che si comporrà di nuove sistemazioni agro forestali oltre che del mantenimento delle nuove alberature e di quelle presenti nell'area denominata Parco di Kyoto.