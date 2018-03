Allerta vento: 21 interventi dei Vigili del Fuoco per oggetti pericolanti

Sono stati 21 in totale gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio della provincia di Pisa in concomitanza con l'allerta meteo arancione per vento nella giornata di oggi, 21 marzo.

Nove gli alberi caduti o pericolanti su strada senza interruzione viabilità.

Dodici oggetti pericolanti fra cui gronde e coperture. I più rilevanti in via IV Novembre a Montecastello, nel comune di Pontedera, dove una parte di gronda pericolante di una torretta del castello, ad un'altezza di circa 20 metri dalla strada stessa (non accessibile dal mezzo aereo dei Vigili del Fuoco), ha reso necessario anche l'intervento di Polizia Municipale e dei tecnici del Comune per transennamento del tratto di strada.

L'altro intervento di rilievo a Bientina in via San Piero, nella zona industriale vicino al cimitero. Qui una copertura fatiscente in laterizio di un capannone abbandonato rischiava di finire su un capannone adiacente in attività. Sul posto oltre al 115, anche la Protezione Civile della Valdera e la Polizia Municipale.