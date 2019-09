Disagi e scioperi nel settore rifiuti: siglata intesa fra sindacati e Geofor

Nella tarda serata di giovedì 5 settembre Cgil,Cisl, Uil di Pisa insieme alle proprie categorie di settore hanno sottoscritto con Geofor un importante verbale di intesa. "i stabilisce per tutti i lavoratori in appalto da Geofor - scrivono i sindacati l'applicazione del contratto di settore dell'igiene ambientale e il mantenimento dei livelli occupazionali nelle nuove gare per la futura assegnazione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti. Un contratto che aumenta sensibilmente retribuzioni e tutele e che realizza un principio per noi fondamentale: a pari lavoro, pari retribuzioni e tutele".

Per le organizzazioni si tratta di un "risultato importante e il riconoscimento di un lungo impegno sindacale per ripristinare la corretta applicazione del CCNL di riferimento, dopo l'apertura di una fase conflittuale con lo stato di agitazione proclamato verso tutte le ditte appaltatrici e la conseguente procedura avviata presso la Prefettura di Pisa. Adesso sarà necessario monitorare i capitolati per la nuova gara di appalto e soprattutto che le condizioni stabilite nel verbale d'intesa si realizzino concretamente, per le condizioni dei lavoratori coinvolti".

Sono previste nei prossimi giorni assemblee fra Cgil, Cisl, Uil ed i lavoratori per spiegare il contenuto del verbale e definire i passaggi successivi.