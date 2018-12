Lungarni Guadalongo e Fibonacci: la rotatoria verrà intitolata a Oriana Fallaci

La Giunta comunale ha deciso di intitolare la rotatoria tra lungarno Guadolongo e lungarno Fibonacci alla giornalista Oriana Fallaci. La decisione è stata presa dopo che il Consiglio Comunale, nella seduta del 4 dicembre scorso, aveva approvato una mozione, proposta dalla Lega, per ottenere l’intitolazione alla giornalista di una strada e/o rotonda presente sul territorio comunale.

"Oriana Fallaci - aveva spiegato la consigliera della Lega Barbuti presentando il documento durante l'assemblea - ha incarnato, nel miglior modo possibile, l’immagine di scrittrice e giornalista, tale da diventare una presenza preponderante nel dibattito culturale italiano ed internazionale. Purtroppo ha però pagato a caro prezzo lo strenuo tentativo di difendere, i valori, la cultura, l’identità e la civiltà dell’Occidente, spendendosi in ogni modo per mettere in guardia rispetto al grave pericolo del diffondersi dell’integralismo islamico. E' doveroso ricordare la sua figura che ha saputo prima di molti altri individuare il pericolo del terrorismo islamico".

La mozione era passata con i voti favorevoli delle forze di maggioranza (Lega, Forza Italia e Nap-FdI) e di Patto Civico. Contrari invece PD, Diritti in Comune e Movimento 5 Stelle che avevano definito "strumentale" il documento sottolineando come si trattasse di "una crociata portata avanti dalla Lega per quello che la Fallaci ha detto negli ultimi anni della sua vita sull'Islam". L'ultima parola spetterà ora al prefetto che, secondo la legge sulla che disciplina la possibilità di nuove attribuzioni onomastiche a strade e piazze, dovrà fornire la propria autorizzazione.